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Gökhan Çıra ile Muslera'nın fotoğrafı

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atladığı kupa maçının en çok konuşulan ismi Gökhan Çıra'nın, Muslera ile yıllar önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

| Haber Merkezi
Gökhan Çıra ile Muslera'nın fotoğrafı
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Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, 2-0 yenildiği Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

İki maçta da oynamamasına rağmen en çok konuşulan futbolcu, Tuzlasporlu Gökhan Çıra oldu.

GALATASARAY ALTYAPISINDA OYNADI

İlk karşılaşmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Gökhan Çıra, 4-0 kaybettikleri mücadele sonrası olayların başrolündeydi. 

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, maçın ardından Gökhan Çıra'nın yanına giderek, "Rakibine saygı duyacaksın." dedi.

Ardından olaylar çıktı ve Gökhan Çıra, Fatih Terim'in teknik ekibinden birinin kendisine vurduğunu iddia etti.

Olayların adamı Gökhan'ın, Galatasaray altyapısında oynarken Muslera ile çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada çok paylaşıldı.

(Gökhan Çıra'nın Muslera ile çekildiği fotoğraf)

(Gökhan Çıra'nın Fenerbahçe formasıyla Galatasaray tesislerinde çektirdiği fotoğraf)

(Gökhan Çıra'nın Galatasaray altyapısında oynadığı günlerden)

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