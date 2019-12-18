Gökhan Çıra ile Muslera'nın fotoğrafı

Türkiye Kupası 5. tur maçında Galatasaray, 2-0 yenildiği Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
İki maçta da oynamamasına rağmen en çok konuşulan futbolcu, Tuzlasporlu Gökhan Çıra oldu.
GALATASARAY ALTYAPISINDA OYNADI
İlk karşılaşmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Gökhan Çıra, 4-0 kaybettikleri mücadele sonrası olayların başrolündeydi.
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, maçın ardından Gökhan Çıra'nın yanına giderek, "Rakibine saygı duyacaksın." dedi.
Ardından olaylar çıktı ve Gökhan Çıra, Fatih Terim'in teknik ekibinden birinin kendisine vurduğunu iddia etti.
Olayların adamı Gökhan'ın, Galatasaray altyapısında oynarken Muslera ile çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada çok paylaşıldı.
(Gökhan Çıra'nın Muslera ile çekildiği fotoğraf)
(Gökhan Çıra'nın Fenerbahçe formasıyla Galatasaray tesislerinde çektirdiği fotoğraf)
(Gökhan Çıra'nın Galatasaray altyapısında oynadığı günlerden)