Gökhan Çıra'dan Terim'e: Sen mafya mısın

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yenerek tur atladığı Türkiye Kupası maçının ardından olaylar çıktı.

Tartışmaların odağında isim olan Gökhan Çıra, Fatih Terim'in maç öncesinde kendisini sorduğunu ifade ederek, "Mafya mısın sen?" şeklinde konuştu.

"FUTBOLUN MAFYASI SEN MİSİN"

Gökhan Çıra'nın açıklamaları şöyle konuştu: "Maç bitmeden Muslera 5 dakika yedek kulübesine laf atıyordu. Geldi yanıma, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcı hocaya gidip, 'Gökhan Çıra sen misin?' diye beni sormuş. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için bir cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim tabii, az bile yaptım"

Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e: Sen mafya mısın - VİDEO



"OYNAMAYACAĞIN HALDE KULÜBEDE NEDEN OTURUYORSUN"

Gökhan Çıra'nın iddiaları karşılaşma sonrasında Fatih Terim'e soruldu. Deneyimli teknik adam, Gökhan Çıra'nın 1 hafta önce fıtık ameliyatı olduğunu ve bu maçta oynamayacak olmasına rağmen kulübüde oturmasına gönderme yaptı.

Terim, "Evet maçın öncesinde gittim Gökhan'ı sordum. Bizim altyapımızda oynamış, ben tanımıyorum. Ancak 1 hafta önce fıtık ameliyatı olmuş, hemen iyileşip gelmiş maçta yedek kulübesinde oturuyordu. 'Geçmiş olsun çabuk iyileşmişsin' demek için sordum" ifadelerini kullandı.