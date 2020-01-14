Gökhan Gönül 2 yıl daha Beşiktaş'ta kalacak

Beşiktaş iç transferde Gökhan Gönül'le anlaşmaya vardı.

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, bir yandan da sözleşmesi bitecek oyuncularla görüşme halinde.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Yönetim, bir süredir pazarlık masasında olduğu Gökhan Gönül'le kontrat uzatma konusunda uzlaştı.

Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, yeni sözleşme imzalayacak olan isimlerden feda bekliyor.

Gökhan Gönül de yönetimin bu beklentisini boşa çıkarmadı ve maaşında 700 bin euro indirime gitti.

35 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 2 yıllık kontrata imza atacak. Gökhan'ın sözleşmesi sezon sonundan itibaren geçerli olacak.

Milli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maça çıkarken 1 gol 2 asistle oynadı.