Gökhan Gönül: Beşiktaş için kanımı akıtırım

Beşiktaş'ın sağ beki Gökhan Gönül, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada Beşiktaş formasın giydiği sürece siyah-beyazlı kulübe ait olduğunu ifade etti.

Fenerbahçeli olduğu yönündeki iddialara açıklık getiren Gökhan Gönül'ün açıklamaları şu şekilde;

KAN AKITMAYA HAZIRIM

"Ben 30 küsür yaşındayım. Ben bu tarz polemik yaratacak konuları geçtim. Ben bu formayı sırtımda taşıdığım andan itibaren Beşiktaş'ın bir parçısıyım. Beşiktaş için sahada gerekli mücadeleyi her zaman verdiğimi düşünüyorum. Akıtılması gereken bir kan varsa, sahada onu akıtmaya her zaman hazırım. Ben Beşiktaş formasını giyiyorum ve şu an Beşiktaş'ın başarısından başka hiçbir şeyi düşünmüyorum."





F.BAHÇE MAÇLARINDAKİ PERFORMANSIM ORTADA

"Benim Beşiktaş forması sırtımdayken, özellikle Fenerbahçe maçlarında nasıl performans sergilediğime açıp bakarsanız herhalde kafi olacaktır."