Gökhan Gönül Beşiktaş üyesi oluyor

2014 yılında Fenerbahçe üyeliğine geçen milli futbolcu, Beşiktaş'a transferinin ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle bazı üyelerin başvurusu üzerine disiplin kuruluna sevk edilmişti.
FENERBAHÇE ÜYELİĞİN İHRAÇ EDİLDİ
Sarı-Lacivertli hukukçuların Gökhan Gönül'ün medyada yer alan röportaj ve açıklamalarını da ihraç talep dilekçesine şikayet olarak eklemesi üzerine, disiplin kurulu Gökhan Gönül'ü kulüp üyeliğinden ihraç etmişti.
BEŞİKTAŞ'A ÜYE YAPILACAK
Gökhan Gönül'ün ihraç edilmesi üzerine Beşiktaş yönetimi harekete geçti. Beşiktaş yönetimi milli oyuncuyu kulübe üye yapmak istiyor.
Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'den resmi açıklama bekliyor. Resmi açıklama gelir gelmez Gönül, Beşiktaş'ın kulüp üyesi olacak.
F.BAHÇE'DE 9 SENE OYNADI, BEŞİKTAŞ'TA 50 MAÇA ÇIKTI
9 yıl Fenerbahçe forması giydikten sonra 2016 yılının Temmuz ayında Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla 50 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.