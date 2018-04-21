Gökhan Gönül: Bizi hükmen mağlup sayabilirler

TFF, yarım kalan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ile ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayacak. TFF'nin vereceği karar merakla beklenirken, Gökhan Gönül'ün koridorlardaki konuşması ortaya çıktı.

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Derbiyle ilgili verilecek kararda hakem ve gözlemci raporları büyük önem taşıyor. TFF'nin kararını etkileyecek en önemli etken, Beşiktaşlı futbolcuların soyunma odasına hakemden izin alarak gidip gitmedikleri. Başkan Fikret Orman yaptığı açıklamada siyah-beyazlıı oyuncuların hakem Mete Kalkavan'dan izin aldığı yönünde.

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Öte yandan hakem Mete Kalkavan'ın raporunda Gökhan Gönül-Kalkavan arasında geçen diyaloğ yer aldı.

Raporda yer alan ifadeler şöyle;

Misafir takım kaptanlarından Gökhan Gönül bana, soyunma odamın önünde, "Biz sahaya dönelim mi?" diye sordu. Ben de "Birazdan size temsilciler aracılığıyla bilgi verilecektir." dedim.

Beşiktaş cephesi hakemin bilgisi dahilinde soyunma odasına gidildiğini ifade ederken, Gökhan Gönül'ün konuşmaları, Fenerbahçe taraftarları tarafından farklı şekilde yorumlandı.

Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada Gökhan Gönül'ün bu konuşmalarını, 'Hakemden izin alınmadan soyunma odasına gidildiğinin ispatı' şeklinde paylaştı.