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Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak inanın zül geldi

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, Alanyaspor maçı sonrası İdlib'deki hain saldırı hakkında konuştu.

| Haber Merkezi
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Gökhan Gönül: Bu maçı oynamak inanın zül geldi

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takım kaptanlarından Gökhan Gönül, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"HERKES ÇOK ÜZGÜN"

Suriye'nin İdlib şehrindeki hain saldırı için konuşan Gökhan, "Konuşmalarıma İdlib'te hain, kalleş saldırıda şehit olan askerlerimizle başlamak istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, içeride herkes için bu maçı oynamak inanın zül geldi. Herkes çok üzgün." dedi.

"TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

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