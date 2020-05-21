Gökhan Gönül: Hiçbir yere konuşmadım

2016 yılında olaylı bir şekilde Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül'ün adı bu kez eski takımıyla anılıyor.

35 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan tecrübeli sağ bekin, siyah-beyazlılarla yollarını ayıracağı ve Fenerbahçe'ye döneceği iddia ediliyordu.

Hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapan Gökhan, hiçbir gazeteye röportaj vermediğini söyledi.

Gökhan'ın açıklaması:

"Zor dönemden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde, kamuoyunu bu konuyla meşgul ettiğim için özür dilerim.

Ne yakın dönemde ne de günümüzde güncel yada geleceğimle alakalı hiçbir basın kuruluşuna açıklamam olmamıştır. Bundan sonrada çıkan yada çıkacak olan haberlere benim ağzımdan duymadığınız sürece itibar edilmemesini rica ederim. "

Saygılarımla...

2016 YILINDA DA BENZER BİR AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Yıldız futbolcunun yaptığı bu açıklama, futbolseverleri 2016 yılına götürdü.

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'a gelmeden önce siyah-beyazlılarla ön protokol yaptığı iddia edilen Gökhan, sert bir açıklama yapmış ve hakkında çıkan haberlere itibar edilmemesini rica etmişti.

Ancak Fenerbahçe ile anlaşamayan oyuncu, Beşiktaş'a imza atmıştı.

Gökhan'ın Beşiktaş'a gelmeden önce de benzer bir yol izlediğini belirten bazı Twitter kullanıcıları, 35 yaşındaki sağ bekin Fenerbahçe'ye gidebileceğini iddia etti.

İşte Gökhan'ın o dönem yaptığı açıklama: