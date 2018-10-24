Gökhan Gönül: Hocamın yanında taktik konuşmak istemem

Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Gökhan Gönül, Genk maçı öncesinde mücadeleyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Gönül'ün sözleri şöyle;

LİDERLE AYNI PUANDAYDIK

"Bizde her şey sonuca göre değerlendiriliyor. Son dakikada yediğimiz goller yüzünden kaybettiğimiz çok fazla maç var. Bu maçlar olmasa liderle aynı puandayız. Ülkemizde her şey sonuca odaklı. Kazandığınızda iyisiniz. Bursa ve Konya maçında uzatmada yediğimiz golleri yemesek bugün liderle aynı puandayız. Böyle çok maç var."

ÇOK FAZLA TEKNİK, TAKTİK KONUŞMAK İSTEMİYORUM

"Hocamız her şeyi çalıştırıyor. Bazen bireysel hatalarla yenilen gollerden dolayı şu an bu durumdayız ve bunları konuşmamızın sebebi bu. Hocamızın yanında çok fazla teknik, taktik konuşmak istemiyorum. Bazen düşündüğünüz gibi olmaz, bazen de düşündüğünüz gibi olur pozisyon müdahale yaparsınız."