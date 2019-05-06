Gökhan Gönül sakatlandı

Beşiktaş'a deneyimli futbolcusu Gökhan Gönül'den kötü haber geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki derbide Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş'ta milli futbolcu Gökhan Gönül'ün sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Dün akşam oynanan maçta sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül'ün yapılan ortopedik muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." denildi.

2 HAFTA YOK

Gökhan Gönül, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Pazartesi günü oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Tecrübeli oyuncu, 33. haftada deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasına kadar yetiştirilmeye çalışılacak ancak bu ihtimalin de zor olduğu öngörülüyor.