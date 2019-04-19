Gökhan Gönül şampiyonluğa inanıyor

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, Başakşehir galibiyetinin ardından şampiyonluk için ümitlendi.

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasındalider Başakşehir'i 2-1 yenmiş ve puan farkını 8'e düşürdü.

Siyah-beyazlı takımda ilerleyen yaşına rağmen iyi bir oyun ortaya koyan Gökhan Gönül, kalan 6 haftada tüm maçlarını kazanmaları halinde şampiyon olabileceklerini kaydetti.

KAYBETSEYDİK ŞAMPİYONLUKTAN SÖZ EDEMEZDİK

Sporarena'da yer alan habere göre "Başakşehir maçında puan kaybetseydik, şampiyonluktan söz edemezdik ama galip gelmemiz her şeyi değiştirdi" diyen Gönül, taraftarlara da seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

SON 6 HAFTADA HERKESİN KRİTİK MAÇI VAR

"Lider ile aramızdaki 8 puanlık farkı sorun etmiyoruz. Ligin bitmesine 6 hafta var. Bu süreçte bizim de, Başakşehir'in de, Galatasaray'ın da birbirinden önemli maçları var. Takım olarak bu sezonun en formda dönemini yaşıyoruz. Tüm maçlarımızı kazanırsak şampiyonluk şansımız var. Bu haftaki Sivas deplasmanından itibaren bütün maçları kazanacak güce sahibiz. Taraftarlarımız da bizi desteklemeyi sürdürsün."





Öte yandan Gökhan Gönül, üç sezondur forma giydiği Beşiktaş'ta skor üretimi yönünden en verimli dönemini yaşıyor. Siyah beyazlı kulüpteki ilk iki sezonunda toplam 5 gol, 4 asist üreten Gökhan, bu sezon bitime 6 hafta olmasına rağmen 4 gol, 4 asiste ulaştı.