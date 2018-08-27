Gökhan Gönül tartışılan pozisyonu anlattı

Beşiktaş-Antalyaspor maçına damgasını vuran olaylardan birine de Gökhan Gönül imza attı.

Maçın 64. dakikasında, konuk ekip Antalyaspor'dan Bahadır Öztürk sakatlık geçirdi. Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)



Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır'ın oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi. Ancak sağlık görevlilerinin yavaş hareket ettiğini düşünen Gökhan Gönül, hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine tepki gösterdi ve hızlı hareket etmesini istedi. Gönül'ün bu sırada sağlık görevlisinin sırtına vurduğu görülürken bu hareket sonrasında hakem Halis Özkahya araya girerek tecrübeli futbolcuyu sakinleştirdi.

"VURMUŞUM GİBİ GÖZÜKÜYOR"

Antalyasporlu bir futbolcunun sahadan çıkartılması sırasında saha içinde bir sağlık görevlisini ittiğine yönelik iddialara da cevap veren Beşiktaşlı futbolcu, son anda kendisini kontrol ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "20 seneye yakın futbol oynuyorum. Bunun 12 senesi Süper Lig'de. Haksızlık yapmamaya çalışıyorum. Tansiyonu yüksek bir maç, görüntüye bakınca sağlıkçıya vuruyormuşum gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok. Bir an önce oyuncuyu kenara götürmesi için bir hamle yaptım, vurmadım ama görüntülerde öyle gözüküyor.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)



Sağlıkçı arkadaş da buralarda bir yerlerdedir, eğer 'Gökhan bana vurdu' derse benim adıma söylenen her şeyi kabul ediyorum. Hızlı bir şekilde iterken bir anda kendimi kontrol etmeyi başardım. Vuracak olsam dengesi bozulurdu. 'Gökhan vurdu' diyorlar ama bunları kimin söylediğini çok iyi biliyorum. Klavye başında oturan tipler bunlar. En ufak bir şey yaptığımızda bizi yerden yere vuracak tipler. Üzerime alınmıyorum. Rakibe, hakeme, rakip takım hocasına kolay kolay hata yaptığımı hatırlamıyorum."

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