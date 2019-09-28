Gökhan Gönül yeniden sağ beke

Sergen Yalçın: Eğer biz öne geçseydik oyunun hikayesi farklı olurdu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Şahin: Derbide böyle bir takım izlemeyeceksiniz

Ligde zor günler geçiren Trabzonspor ile Beşiktaş, pazar günü karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi her iki takımın teknik direktörü de sahaya süreceği 11'leri belirledi.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao, Fenerbahçe derbisine özel olarak hazırlanıyor. Yıldız golcünün antrenmanlara diğer oyunculardan 1 saat önce gelerek şut çalıştığı öğrenildi.

Sezona istediği gibi giremeyen Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, tam 113 ülkede yayınlanacak. Kritik maç 19 farklı dilden servis edilecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Vedat Muriç durdurmak için Luyindama'ya özel görev verdiği öğrenildi. Ersun Yanal ise Feghouli ve Babel'den çekiniyor.

İngiliz dövüşçü Michael Page, ilk rauntta rakibi Richard Kiely'yi uçan dizle nakavt etti. Page'in maç sonu yaptığı dans ise bir hayli ilginçti.

1 Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

2 Fatih Terim ve Ersun Yanal'ın derbi taktikleri Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Vedat Muriç durdurmak için Luyindama'ya özel görev verdiği öğrenildi. Ersun Yanal ise Feghouli ve Babel'den çekiniyor.

3 Michael Page, Kiely'yi uçan dizle nakavt etti İngiliz dövüşçü Michael Page, ilk rauntta rakibi Richard Kiely'yi uçan dizle nakavt etti. Page'in maç sonu yaptığı dans ise bir hayli ilginçti.

4 Derbi 113 ülkede yayınlanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, tam 113 ülkede yayınlanacak. Kritik maç 19 farklı dilden servis edilecek.

5 Milli atlet Yasmani Copello Escobar yarı finalde Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcumuz Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı.

6 Sarhoş hakem Milan Sefara'nın zor anları Çekya Futbol Federasyonu, Beroun-Slany maçına sarhoş halde çıkan yardımcı hakemi Milan Sefara hakkında soruşturma başlattı.

7 Suncar Dabo sakatlanan rakibini taşıdı Braimi Suncar Dabo, 5 bin metre yarışında sakatlanan rakibi Jonathan Busby'a yardım etti. Dabo, yaptığı bu hareketle alkış topladı.