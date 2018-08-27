Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Karşılaşmanın 64. dakikasında Bahadır Öztürk sakatlık geçirdi. Gökhan Gönül, sağlık ekiplerine "ağır hareket ediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
GÖKHAN TERS KANATTAN GELİP TEPKİ GÖSTERDİ
Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır Öztürk'ün oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi.
Sağlık görevlilerinin yavaş hareket ettiğini söyleyen Gökhan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine vurdu.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)