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Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki

Gökhan Gönül, Beşiktaş-Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine 'daha hızlı olun' diyerek vurdu.

Gökhan Gönül'den sağlık görevlilerine sert tepki
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Karşılaşmanın 64. dakikasında Bahadır Öztürk sakatlık geçirdi. Gökhan Gönül, sağlık ekiplerine "ağır hareket ediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır) 

GÖKHAN TERS KANATTAN GELİP TEPKİ GÖSTERDİ

Hakem Halis Özkahya, sağlık görevlilerini sahaya davet ederken, tribünler ve Beşiktaşlı futbolcular, Antalyasporlu futbolcuların uzun süre yerde kalmasına tepki gösterdi.

Sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında Bahadır Öztürk'ün oyuna devam edemeyeceği belirtilirken, Halis Özkahya, bu futbolcunun sedyeyle oyundan çıkarılmasını istedi.

Sağlık görevlilerinin yavaş hareket ettiğini söyleyen Gökhan Gönül hızla bu noktaya gelerek sağlık görevlilerine vurdu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır) 

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