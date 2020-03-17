Gökhan Gönül'ün sakatlık durumu belli oldu

Sezon başında Galatasaray'dan Almeria'ya kiralanan Valentine Ozornwafor, koronavirüs nedeniyle tüm takımın kişisel karantina altında olduğunu açıkladı.

Sahte pasaportla Paraguay'a giriş yaparken yakalanan Ronaldinho'nun, 1.4 milyon euro kefalet parası önerdiği ancak davanın hakimi Gustavo Amarilla'nın, bu teklifi reddettiği öğrenildi.

TFF: Maçların seyircisiz oynanması bizim kararımız değil

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Fatih Terim: Sakin olun ve bizden haber bekleyin

Beşiktaş derbisinin ardından soyunma odasında oyuncularına iki gün izin veren Fatih Terim, "Bizden haber bekleyin. Dünyanın her yerinde olduğu gibi maçlar ertelenecektir" dedi.