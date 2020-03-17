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Gökhan Gönül'ün sakatlık durumu belli oldu

Beşiktaş'ın hafta sonu oynadığı Galatasaray derbisinde sakatlanan Gökhan Gönül'ün durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Beşiktaş'ta yaşadığı adale sakatlığı yüzünden Galatasaray derbisinin 62. dakikada yerini Jeremain Lens'e bırakmak zorunda kalan Gökhan Gönül, dünkü antrenmana katılmazken yürüyüşle yetindi.

Siyah-beyazlı kulüp doktorları tarafından tesislerde kontrolden geçirilen tecrübeli futbolcuda, ciddi bir probleme rastlanmadığı aktarıldı.

ANTALYASPOR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Kısa bir süre dinlendirilmesi planlanan Gökhan Gönül'ün, liglerin devam etmesi halinde Antalyaspor maçında takımdaki yerini alması bekleniyor.

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