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Gökhan Gönül'ün sözleşmesi uzatılıyor

4 yıl önce Beşiktaş'a transfer olan Gökhan Gönül, ilerleyen yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla takdir topladı. Yönetim, kaptanla 1 yıl daha sözleşme imzalamayı planlıyor.

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Gökhan Gönül'ün sözleşmesi uzatılıyor

Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor.

Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak.

Gökhan Gönül ile 1 yıl daha Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ile 1 yıl daha anlaşmayı planlıyor.

Yönetim ve Gönül arasında yazılı olmayan bir anlaşma var. Buna göre tecrübeli oyuncu 30 maç ve üzeri oynarsa sözleşmesi uzayacak. 34 yaşındaki yıldız bu sezon 3 maçta da 90 dakika oynadı.

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