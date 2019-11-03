Gökhan İnler: Beşiktaş için küçük bir jestti

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in futbolcusu Gökhan İnler, Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda İnler Spor ve Eğitim Vakfı (İSEV) için koştu.

Durumu olmayan çocukları spora yönelterek, başarılı, disiplinli, ahlaklı yetişmelerini ve Türkiye'yi yurt dışında da başarı ile temsil etmesini sağlamak amacıyla Gökhan İnler, kendi kurduğu İSEV için maratonda 15 kilometre koşusuna katıldı.

"BENİ HERKES, TARAFTARLAR TANIYOR"

Beşiktaş'ta başlatılan "Omuz Omuza Kartal Yuvası'na" kampanyasına destek vermesi hakkında ise Gökhan İnler, "Öne çıkarmaya gerek yok. Beni herkes, taraftarlar tanıyor, Beşiktaş için küçük bir jestti." değerlendirmesinde bulundu.