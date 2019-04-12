Gökhan İnler'den Beşiktaş paylaşımı

Hakem VAR olmayan ligde VAR'a baktım deyip gol verdi

1 Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u yendi Süper Lig'in 28. hafta açılış maçında bordo mavili ekip, konuk olduğu Bursaspor'u tek golle mağlup ederek Avrupa yolundaki yerini sağlamlaştırdı.

2 Mesut Özil, görme engelli minik hayranıyla buluştu Mesut Özil ile minik bir Arsenal taraftarı arasında yaşananlar sosyal medyada oldukça beğenildi. Görme engelli çocuk, Mesut Özil'i yüzüne dokunara tanıdı.

3 TFF, Fatih Terim'e 5 milyon TL ödeyecek TFF ile Fatih Terim arasındaki dava sonuçlandı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin 5 milyon 180 bin TL'lik tazminat miktarını makul bularak kararı onadı.

4 Mustafa Cengiz derbide Terim'e güveniyor Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinde Fatih Terim'e çok güvendiğini söyledi.

5 Fenerbahçe'den Can Bartu'ya saygı duruşu Fenerbahçe bugün gerçekleştirilen idman öncesinde, dün gece hayatını kaybeden sarı-lacivertli ekibin ve Türk sporunun efsane ismi Can Bartu için saygı duruşunda bulundu.

6 Ahmet Nur Çebi'ye başkan ol baskısı Beşiktaş'ta Fikret Orman'a muhalif olan isimler, eski 2. Başkan Ahmet Nur Çebi'ye başkan adayı olması için baskı yapıyor.

7 Mbaye Diagne derbiyi bekliyor Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mbaye Diagne Kadıköy deplasmanında oynanacak Fenerbahçe derbisi için gün sayıyor.

8 Selçuk ve Sinan Gümüş yeni sözleşme bekliyor Galatasaray'da Martin Linnes'in sözleşmesi 2021'e kadar uzatılırken, sezon sonu konratı sona erecek olan Sinan Gümüş ve Selçuk İnan'ın takımdaki geleceği ise netleşmedi.

9 Beşiktaş Andre Schürrle ile ilgileniyor Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fulham forması giyen ancak bonservisi Borussia Dortmund'da olan Andre Schürrle'yi kiralık olarak transfer etmek için girişimlere başladı.