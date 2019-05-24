Gökhan Töre adım adım Galatasaray'a

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan, ardından sosyal medyadaki açıklamaları nedeniyle siyah-beyazlı yönetim tarafından disiplin cezası verilen Gökhan Töre, Galatasaray'la anlaştı.

A Milli Takım'ı çalıştırdığı dönemde Gökhan Töre'yi oldukça güvenen ve her zaman şans veren Terim, deneyimli öğrencisini sarı-kırmızılı takıma transfer edecek.

"MADDİ OLARAK BEKLENTİM YOK"

30 Haziran'da Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, serbest oyuncu statüsüne çıkacak. Finansal Fair Play kuralları gereği sattığı kadar futbolcu alabilen sarı-kırmızılı takım için bonservissiz oyuncuların önemi büyük.

Gökhan Töre için herhangi bir ücret ödemeyecek olan yönetim, Terim'in raporu doğrultusunda 27 yaşındaki oyuncuyla anlaşacak.

Fatih Terim'le telefonda konuşan milli futbolcu, "Fizik olarak hazırım hocam. Kendimi iyi hissediyorum ve Galatasaray'da oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı. Töre, maddi olarak da büyük bir beklentisi olmadığını sözlerine ekledi.

Gökhan Töre'nin transfer dönemi resmi olarak açıldığı zaman açıklanması bekleniyor.