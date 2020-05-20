Gökhan Töre, Beşiktaş'a dönüyor

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş yönetimi, ekonomik sorunlar nedeniyle transferde önceliği yerli ve sözleşmesi sona eren futbolculara vermek istiyor.

SERGEN HOCA, GÖKHAN'I İSTEDİ

Teknik direktör Sergen Yalçın da bu doğrultuda yönetimden, Gökhan Töre'nin transfer edilmesini istedi. Milli futbolcunun, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek.

Töre, Malatya ekibiyle bu sezon Süper Lig'de 16 karşılaşmada forma giyerken; takımına 1 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

GÖKHAN TÖRE DE DÖNMEK İSTİYOR

2013-2017 yılları arasında bonservisi Beşiktaş'ta bulunan 28 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımla Kartal'a dönmek istediğinin sinyalini vermişti.

Gökhan Töre, resmi Twitter hesabından siyah-beyazlılarda yaşadığı şampiyonluktan bir fotoğraf paylaşmıştı.

DİABY İLE YOLLAR AYRILIYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak renklerine kattığı Diaby, performansıyla hayal kırıklığı yaratmıştı.

Siyah-beyazlıların, Malili futbolcuyla bu nedenle sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı da biliniyor.