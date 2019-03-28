Gökhan Töre Galatasaray'a gitmek istiyor

Devre arası Antalya'ya kampa giden siyah-beyazlı takımda bazı futbolcular kafileye dahil edilmemişti.

O isimlerden biri olan ve aylardır Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nde tek başına çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'da oynamak istediği ortaya çıktı.

TOP FATİH TERİM'DE

A Milli Takım'dan hocası olan Fatih Terim'le bir kez daha çalışmayı çok istediğini söyleyen Töre'nin menajerlerine talimat verdiği öğrenildi.

Bonservisi elinde olan yetenekli futbolcu, eğer Terim isterse önümüzdeki sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.