Gökhan Töre, Galatasaray'a imza atıyor

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre, kulübüyle davalık oldu. Başkan Fikret Orman'ın sezon sonu takımdan ayrılacağını ifade ettiği deneyimli oyuncuyu Fatih Terim istiyor.

GALATASARAY'A 3 YILLIK İMZA ATACAK

Kiralık sözleşmesi bitecek olan Onyekuru'yu elde tutması zor görünen Galatasaray, Fatih Terim'in isteğiyle kanat bölgesine Gökhan Töre'yi alacak. 27 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılı ekibe imza atacak.

İki kanatta da oynayabilen Gökhan, Terim'in kadro zenginliği açısında alınmasını istediği isimlerden biri. Deneyimli hoca, olası yabancı statüsündeki değişiklikte de Gökhan'ın transferinin uzun vadede faydalı olacağını düşünüyor.

Galatasaray'ın Töre'ye 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 senelik bir kontrat önerdiği fade ediliyor.

BAŞKAN NET KONUŞMAKTAN KAÇINDI

Dün TRT Spor'da katıldığı programda Gökhan Töre sorusuna cevap veren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Gökhan Töre hakkında konuşmam doğru olmaz. Değerli bir kulübümüzün iç meselesi. Ancak şu ana kadar ilgimiz olmadı" dedi.

Cengiz'in, Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu olduğu için Gökhan Töre hakkında fazla konuşmak istememesi dikkat çekti.