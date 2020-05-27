Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim

Adı Beşiktaş'la anılan tecrübeli futbolcu Gökhan Töre, siyah-beyazlı yönetimle herhangi bir görüşme yapmadığını söyledi.

"FUTBOL BİLGİSİ ÇOK YÜKSEK"

Fanatik gazetesine konuşan Töre, "Sergen Hoca'yla Malatya’da çalışma fırsatım oldu. Futbol bilgisi çok yüksek. Ondan öğreneceğim çok şey olabilir. Sergen Yalçın’la tabii ki tekrar birlikte çalışmak isterim. Ancak Beşiktaş’la hiçbir görüşmem olmadı.” ifadelerini kullandı.

Geleceğini sezon sonunda şekillendireceğinin sinyalini veren Gökhan, “Şu an tüm konsantrasyonum takımım Yeni Malatyaspor üzerine... Sezonu en başarılı şekilde bitirmek istiyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum, zamana bırakıyorum.” dedi.