Gökhan Töre geleceğiyle ilgili kararını verdi

Ocak ayında Beşiktaş’tan ayrılması gündeme gelen, fakat ani bir kararla takımda kalan Gökhan Töre, teknik heyet tarfından PAF takıma gönderilince siyah-beyazlı kulüpten ayrılma kararı aldı.

Yönetimin ‘Affedelim’ teklifine Şenol Güneş’in ‘PAF takımında devam etsin’ iddiaları Gökhan Töre’yi derinden sarsarken tecrübeli futbolcunun menajeri Ali Pektaş’ın açıklamaları Töre hakkında alınan kararları ortaya çıktı.

SEZON SONU TAKIMDAN KESİN OLARAK AYRILIYOR

Şu anda Beşiktaş’ta çalışmalarına aralıksız devam eden ve kendisini hazır tutmak isteyen Gökhan Töre’nin sezon biter bitmez siyah beyazlı kulüpten ayrılacağı belirtilirken, 28 yaşındaki milli futbolcunun kariyerine yurtdışında devam edeceği öğrenildi.

SERİE A YADA LA LİGA'YA GİDECEK

Devre arası transfer döneminde bir İtalyan kulübüyle masaya oturduklarını fakat ücret konusunda anlaşamadıklarını sözlerine ekleyen Ali Pektaş, Gökhan Töre’nin sezon sonunda bonservisini eline almasıyla Serie A ya da La Liga takımlarından birini seçeceği ifade edildi.

"NEDEN KADRO DIŞIYIM BİLMİYORUM"

Neden kadro dışı kaldığını bilmediğini söyleyen Gökhan Töre son olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şahsıma yapılan bu haksızlığa karşı sorduğum hiçbir soruya cevap alamadığımı, tüm kapıların yüzüme acımasızca kapatıldığını sizlerle üzülerek paylaşmak isterim. Sakat değilim. Affedilmeyi bekleyecek bir saygısızlık ya da terbiyesizlik yapmadığımı siz kamuoyuna ve değerli basın mensuplarına duyurmak isterim. Sizler gibi ben de kadro dışı kalma sebebimi hala bilmiyorum."