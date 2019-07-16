Gökhan Töre, Yeni Malatyaspor'da

Beşiktaş'la olan kontratı sona eren ve bonservisi elinde olan Gökhan Töre'nin yeni adresi Malatya oldu. Galatasaray'dan olumlu dönüş alamayan milli futbolcu, Malatya'nın yolunu tuttu.

TÖRE'DEN 2 YILLIK İMZA

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında bazı oyuncularla temas halinde olduklarını belirtti.

Yapılan yoğun çalışmalar sonucu futbolcu Gökhan Töre ile prensipte anlaştıklarını duyuran Çelikel, "İnşallah oyuncuyu 1+1 yıllığına kadromuza katacağız. Yarın resmi sözleşme imzalandıktan sonra futbolcuyu kamp çalışmamıza dahil edeceğiz." diye konuştu

OZAN TUFAN ÖRNEĞİ

Geçen sezon Fenerbahçe'de kadro kalan Ozan Tufan, Sergen Yalçın yönetimindeki Alanyaspor'a kiralık giderek form tutmuştu. Ozan, bu sezon yeniden Fenerbahçe'ye katılırken, adeta yeniden doğdu.

Ozan Tufan örneğinde olduğu gibi Gökhan Töre de Beşiktaş'ta uzun süre kadro dışı bırakıldı. 27 yaşındaki oyuncu, benzer bir şekilde kariyerine yeniden başlayarak eski günlere dönme arzusunda.