Gökhan Töre'nin futbol hayatı tehlikeye girdi

Beşiktaş'ın çok şey beklediği oyuncusu Gökhan Töre'nin durumu hiç iç açıcı değil.

Son oynanan Çaykur Rizespor maçına çok iyi başlayan ve tribünleri ateşlendiren Gökhan, henüz 33. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmış ve doğruca hastanenin yolunu tutmuştu.

DİZİNDEN 7 DEFA SAKATLANDI

En az bir ay sahalardan uzak kalması beklenen 26 yaşındaki oyuncunun sol bacak kasında yırtık ve kanama olduğu bildirilmişti.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu zamana kadar sadece dizinden 7 defa ciddi sakatlık yaşayan ve bir defa da ameliyat edilen Gökhan'ın futbol hayatı tehlikede.