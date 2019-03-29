VAR nedir, nasıl çalışır?

1 Futbol menajerlerine en çok parayı Fenerbahçe verdi TFF, Süper Lig kulüplerinin futbol menajerlerine 4.434.018.08 milyon euro + 170 bin dolar + 1.739.540 TL harcadığını açıkladı. Menajerlere en çok parayı Fenerbahçe verdi.

2 Ali Koç: 65 milyon euro lazım Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 31 Mayıs'a kadar 65 milyon euro toplayamamaları durumunda Avrupa kupalarına gidemeyeceklerini söyledi.

3 Gökhan Töre'nin G.Saray'dan istediği maaş Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, Galatasaray'a transfer oluyor. Deneyimli oyuncunun imza parası istemediği, 1.5 milyon euro maaş teklifine talebinde bulunduğu öğrenildi.

4 Ersun Yanal futbolcularına izin verdi Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 4-0 kazanılan Eskişehir galibiyetinin ardından futbolcularına ödül olarak 1 gün daha izin verdi. Fenerbahçeli oyuncular toplamda 3 gün izin yapmış olacak.

5 Aykut Kocaman: Postu kolay deldirmeyeceğiz Lider Başakşehir'in şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, "Ama bu postu kolay deldireceğimiz anlamına gelmiyor" diyerek iddialı açıklamalarda bulundu.

6 Diagne ve Mitroglou, Malatya maçlarında yok Milli takımlarında sakatlanan Galatasaray'ın golcüleri Mitrouglu ve Diagne'nin, Malatyaspor'la oynanacak kupa ve lig maçlarında forma giyemeyecek.

7 Oğuzhan'ı isteyen 2 takım Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda takımdan ayrılıyor. 26 yaşındaki futbolcuya İngiltere ve Hollanda'dan teklifler var.

8 Dirar: Fenerbahçe için ölürüm Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, sahaya çıktığında varını yoğunu verdiğini söyledi. 33 yaşındaki oyuncu, "Takımım ve taraftarlarım için ölürüm" dedi.

9 Yusuf Yazıcı'nın bordo-maviye boyattığı arabası Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, antrenmanlara gidip geldiği ilk arabasını bordo-maviye boyattı.