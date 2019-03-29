Gökhan Töre'nin G.Saray'dan istediği maaş

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacak.
İMZA PARASI YOK, MAAŞI 1.5 MİLYON EURO
Fatih Terim'in istediği deneyimli kanat oyuncusu Töre, 30 Haziran'da serbest kalacak. Bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu için devreye giren sarı-kırmızılı yönetim, transferi bitirme noktasına getirdi.
Beşiktaş'ın tesislerinde tek başına çalışmalarını sürdüren Töre, kariyerine yeni bir başlangıç yapmak için Galatasaray'a gitmek istiyor.
Sarı-kırmızılı yönetimle görüşen Gökhan Töre, imza parası istemedi. 27 yaşındaki oyuncunun 1.5 milyon euro maaş istediği öğrenidli.