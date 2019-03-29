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Gökhan Töre'nin G.Saray'dan istediği maaş

Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, Galatasaray'a transfer oluyor. Deneyimli oyuncunun imza parası istemediği, 1.5 milyon euro maaş teklifine talebinde bulunduğu öğrenildi.

Gökhan Töre'nin G.Saray'dan istediği maaş
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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre, sezon sonunda Galatasaray'ın yolunu tutacak. 

İMZA PARASI YOK, MAAŞI 1.5 MİLYON EURO

Fatih Terim'in istediği deneyimli kanat oyuncusu Töre, 30 Haziran'da serbest kalacak. Bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu için devreye giren sarı-kırmızılı yönetim, transferi bitirme noktasına getirdi.

Beşiktaş'ın tesislerinde tek başına çalışmalarını sürdüren Töre, kariyerine yeni bir başlangıç yapmak için Galatasaray'a gitmek istiyor.

Sarı-kırmızılı yönetimle görüşen Gökhan Töre, imza parası istemedi. 27 yaşındaki oyuncunun 1.5 milyon euro maaş istediği öğrenidli.

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