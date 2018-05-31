Gökhan Zan Hatayspor'un sportif direktörü oldu

Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek Hatayspor'un kulüp başkanı Mehmet Maden, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ı sportif direktör olarak takıma kazandırdıklarını bildirdi.

Maden, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezonda takımın ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Hatayspor'un yeni sezonda daha başarılı bir süreç geçirebilmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade eden Maden, açıklamasını şöyle sürdürdü:

ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ

"Takımın sportif direktörlüğü için Gökhan Zan ile anlaşmaya vardık. Antrenörümüz İlhan Palut ile teknik olarak çalışmalarını yürütecek, bizler de transfer komitesi olarak onlara yardımcı olacağız. Hızla iç transferi tamamlayacağız. Ardından 1. Lig için gerekli olan yerli ve yabancı oyuncu arayışlarımızı hayata geçireceğiz. Ulusal ve yerelde sponsorluk görüşmelerimiz devam ediyor. Hatayspor'a destekleri artırma yarışı içerisindeyiz. Önümüzdeki yıllarda yine hedefi olan, yukarıya oynayan, şampiyonluk kovalayan bir takım olma sözünü veriyoruz."

Hatay'da yapımı süren 25 bin kişilik yeni stadyumun hazırlıkları hakkında teknik bilgiler de paylaşan Maden, stadın yeni sezona yetişmeyeceğini aktardı. Yeni stadın yapımının tamamlanması için en az bir yıl gibi bir süre gerektiğini ifade eden Maden, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızı da maçlardan mahrum etmemek adına mevcut stadyum üzerine yoğunlaştık. Antakya merkezde bulunan stadyumu 1. Lig formatlarına göre düzenleyeceğiz. Tribünleri iyileştirerek gişeleri düzenleyeceğiz. Passolig uygulaması için görüşmelerimizi tamamladık ve sözleşmelerimizi imzaladık. Passolig tesisi iki ay içerisinde merkez stadyumda kurulmaya başlanacak. Sahanın ve antrenman tesislerinin dönüşümü konusunda da çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Taraftarlarımız şundan emin olsun, maçları Antakya merkezindeki stadyumumuzda oynamaya devam edeceğiz."