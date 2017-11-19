Galatasaray'ın Başakşehir'e 5-1 yenildiği maç sonrası Tudor'u en sert şekilde eleştiren isimlerin başında Gökhan Zan geldi. Kulüp televizyonunda konuşan Zan, Hırvat hocanın gönerilmesi gerektiğini belirtti.

"5 GOL YEMEYE HAKKINIZ YOK"

Bir dönem Galatasaray'da oynayan Gökhan Zan, GS TV'de Başakşehir maçı sonrası Tudor'un Galatasaray'ın hocası olmadığını ve gönderilmesi gerektiğini ifade etti.

Gökhan Zan şu şekilde konuştu; "Galatasaray şu an lider, liderliğe devam edecektir. Ayağa kalkacaktır ama ayağa kalkarken de bazı şeyleri görmemiz lazım. Yol yakınken lütfen herkes doğru yolu görsün, çok net bir şekilde görülüyor Tudor Galatasaray'ın hocası değil. Biz buradan eleştiriyoruz, skora göre değil. Ben diyorum ki keşke 2-0 bitseydi, sizin 5 gol yemeye hakkınız yok, bunu anlatamazsınız. Özellikle 4-1'den sonra oyuncu değişikliği, taraftarlarla alay etme, siz kimle alay ediyorsunuz? Çok net bu iş Tudor'la olmaz"

Gökhan Zan: Tudor Galatasaray'ın hocası değil - İZLE

