Gökhan'ın sık sık sakatlanması can sıkıyor

Beşiktaş'ta vazgeçilmez oyuncular arasında yer alan Gökhan Gönül'ün maçlarda sık sık sakatlanması can sıkıyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş, Gökhan Gönül'ün durumunun tetkik edilmesi için kulüp doktoruna talimat verdi.

NE GEREKİYORSA YAPIN

Güneş'in, "Gökhan çok önemli bir oyuncu. Ancak onun tam randımanlı olarak oynamasını istiyorum. Bu nedenle ne gerekiyorsa yapın. Hakkında bana ayrıntılı bir rapor verin. O bizim vazgeçemeyeceğimiz oyunculardan biri" dediği öğrenildi.

Gökhan Gönül ise bu sezon performansını en yüksek noktaya çıkarmak istediğini vurgulayarak, "Takımın başarısı için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ancak bazen sakatlanmak bunlara engel oluyor. Çok önemli bir rahatsızlığım yok. Ancak kendimi daha zinde tutmak istiyorum. Bu nedenle kendime iyi bakacağım. Sakatlanmak bir kabus" diye konuştu.