Göksel Gümüşdağ: 2000 yılında Okan hocam ile finaldeydik

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Kopenhag ile eşleşmelerini yorumladı.

Türkiye'deki tüm takım taraftarlarını maça davet eden Gümüşdağ, "Türkiye'de rakip olabiliriz ama Avrupa'da biriz, bu konuda netiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Sivas, Göztepe... Tüm takımlarımızı Kopenhag maçına bekliyorum, onları burada misafir etmeye hazırız. Bayraklarımızla takımlarımızın yanında olacağız Avrupa'da, bu maçlarda hiçbir rakip taraftar, takım fanatikliği yapacak durumda değil, bizi destekleyeceklerine de yürekten inanıyorum" dedi.

"BAŞAKŞEHİR GİBİ OYNARSAK BAŞARAMAYACAĞIMIZ ŞEY YOK"

2000 yılında Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası maçında olduğunu vurgulayan başkan, "Siz iyi oynadığınız sürece her takım kolay, iyi oynamadığınız sürece en kolay takım zor. Sporting, 128 yıllık bir tarihi var, kurulduğu tarihten beri Avrupa'ya 2 kez kalamamış. O kadar emindiler ki buradan çıkacaklarından. Biz Başakşehir gibi oynadığımızda başaramayacağımız yok. Yıllar önce Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde de Okan hocam ile birlikteydik, inşallah yine benzer başarıyı yaşarız." ifadelerini kullandı.