Türkiye'de iyi futbol oynayan 2 takımdan biri olduklarını belirten Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir kendi gibi oynadığı zaman her maçtan puan alabilir. Başta teknik direktörümüzü ve futbolcularımızı kutluyorum. Biz UEFA'da ve ligde bu işi sonuna kadar götüreceğiz. Bugün Başakşehir müthiş bir top oynadı ve hak ettiği bir galibiyet aldı. Galatasaray'a top oynatmadı. Galatasaray iyi maçlar çıkartarak buraya geldi ama biz iyi oynamalarına izin vermedik. İnanıyorum ki Türkiye'de iyi futbol oynayan 2 takım varsa biri Başakşehir'dir. Futbolcuların hakkını vermek lazım gerçekten büyük mücadele ettiler. Bundan dolayı bütün arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah ligin 2'nci yarısında da aynı performansı gösterip sezon sonunda arzu ettiğimiz yere varabiliriz" dedi.

Göksel Gümüşdağ: Başakşehir yine müthiş oynadı VİDEO

"PUAN ALACAĞIMIZDAN EMİNDİM"

Puan alacaklarından emin olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Başakşehir gerçekten ligin çok iyi top oynayan bir takımı. Dolayısıyla bu galibiyeti alacağımızdan en ufak bir şüphem yoktu ve puan alacağımızdan emindim. Ama biliyorsunuz ki bu futbol da bazen farklı neticeler olabiliyor. Bu akşam takımımız top oynatmayıp çok iyi bir oyun sergiledi" diye konuştu.

"KERİM'İN TÜM DERBİ MAÇLARINDA GOLÜ VAR"

Oyunu sonradan dahil olup son golü kaydeden Kerim Frei'ı tebrik eden Başkan Gümüşdağ, "Kerim'in tüm derbi maçlarında golü var. Bugün de sahaya girerken yanımdaki başkan vekiline söyledim gene gol atabilir diye ve attı. Bundan mutluluk duyuyoruz. Başakşehir her maça aynı şekilde çıkıyor ve bu maça da böyle çıktık. Liderle aramızda puan farkı kalmadı. Bundan sonraki maçlarımız da en az bu maç kadar önemli" ifadelerini kullandı.