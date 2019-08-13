Göksel Gümüşdağ: Fenerbahçe Mahmut'u istedi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Olympiakos ile oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Gümüşdağ, futbolcuları Visca, Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci'ye tekliflerin olduğunu belirtti.
"REDDETTİK"
Fenerbahçe'nin Mahmut Tekdemir için girişimlerde bulunduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe teklif yaptı, biz reddettik. Hala aynı fikirdeyiz. Mahmut, İrfan ve Visca ile sezon sonuna kadar devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.