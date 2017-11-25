Göksel Gümüşdağ: Kulüp için Çinlilerle görüşüyoruz

CNN Türk'e konuk olan Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, gündemde yer alan konular hakkında açıklamalarda bulundu.

ORTAKLIĞA AÇIĞIZ

Kulübün satılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ancak ortak bir çalışma için arayışlarının olduğunu söyleyen Gümüşdağ, "Çin'den bir grupla görüşmemiz oldu ancak bu satış değil, bir ortaklık. Ortaklığa açığız ve bu konuda da görüşmelerimiz sürüyor. 4 Ocak'ta Şangay'da fuara katılacağız ve bu ortaklık durumunu orada yineleyeceğiz. Çin'de futbol için büyük bir yatırım var ve bize gelen bir teklif bulunuyor. Başakşehir'in başarılarını kalıcı kılmak istiyoruz. Kurumsal ve profesyonel bir yapıyla yönetiliyoruz. Başakşehir'i Avrupa'da bilinen 4 takım arasına koymak istiyoruz" dedi.

VİDEO HAKEMLİĞİ DESTEKLİYORUM

Video hakemlik sistemi için de görüşlerini aktaran Gümüşdağ, "Futbola katkı sağlayacağından dolayı video hakemliği istiyorum. Hakemlerin bu kadar konuşulduğu bir ortamda kimse mutlu değil. Adil bir yönetim olacaksa neden istemeyelim?" ifadelerini kullandı.

KULÜPLER VE FEDERASYON OLARAK BAŞARILIYIZ DİYEMEM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya da Gümüşdağ, "Federasyon Başkanlığını zamanı gelince konuşuruz. Ancak devletin bu kadar yatırım yaptığı bir ülkede kulüpler ve federasyon olarak başarılıyız diyemem. Başarılı bir sistem oluşturmalıyız. Bakanlık, federasyon ve kulüpler ortak ve uzun soluklu bir çalışma yapmalı. Ama bu süreçte federasyon başkanına destek verilmeli" şeklinde konuştu.