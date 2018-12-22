Göksel Gümüşdağ: Mesut'u transfer etmek isteriz

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Süper Lig'de lider konumda bulunan Başakşehir'in başarısı Avrupa'da da büyük yankı uyandırıyor. 3 yıldır istikrarlı olarak zirve mücadelesinde yer alan İstanbul ekibi, bu sezonun en büyük şampiyonluk adayı.

"GELMEK İSTERSE HER ŞEYİ YAPARIZ"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Alman basınına bir röportaj verdi. 6 puan farkla zirvede yer alan Başakşehir'in başarısını anlatan Gümüşdağ, Arsenal'de gözden düşen Mesut Özil'e kapılarının açık olduğunu belirtti.

Real Madrid ve Inter gibi dünya devlerinin radarında olan Mesut Özil için alternatif olabileceklerini aktaran Gümüşdağ, "Mesut Özil değerli bir oyuncu. Umarım bir gün onunla yollarımız kesişir. Mesut bize transfer olmak isterse, onu almak için her şeyi yaparım" dedi.

Bild'de yer alan haberin detaylarında daha önce Arsenal'de oynayan Adebayor ve Clichy'nin Başakşehir'de forma giydiği aktarıldı.