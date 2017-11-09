Göksel Gümüşdağ: Yabancı sınırıyla oyuncu yetişmez

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yabancı sınırlandırılması konusunda, "Yabancı futbolcu konusu başlı başına bir projedir. Yabancı sınırı koymakla Türk futbolunda yeni oyuncular yeşermez. Bunun birkaç ayağı var. Kulüplerin altyapıları, futbolun gelişimi, bunları hepsi bir proje. Geçen seneye kadar yabancı sınırı vardı da kaç tane oyuncu çıktı Bu işe sadece bir açıdan bakmamak lazım." ifadelerini kullandı.

5 YILLIK BİR PLANLAMA

Türk futbolunda, yabancı sınırı koyulduğu zaman Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi oyuncuların bir anda çıkamayacağını savunan Gümüşdağ, şöyle devam etti: "Kamuoyunu farklı bir yerde meşgul ediyoruz. Bu iş 5 yıllık bir planlamadır ama bunu bugün yapamayız. Buna gelecekle ilgili bir hazırlık yapmak lazım. Bu hazırlık yapıldıktan sonra, Türkiye'nin ve Türk futbolunun menfaatine ne ise onu yapmaya hazırız. Futbol kulüplerinin çoğunun sözleşmeleri var. Bunlar 2-3 yıllık sözleşmeler ama bir geçiş süreci düşünülebilir ve gelecek için bir iyileştirme yapılabilir."