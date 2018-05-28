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Gol atmak için kalesini terk eden kaleci gol yedi

İrlanda Ligi maçında St Patrick's Atletic takımının kalecisi Tyson Farago, son dakikada rakip kalede beraberlik golünü ararken, kalesinde gol gördü.

Gol atmak için kalesini terk eden kaleci gol yedi
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İrlanda Ligi'nin 19. haftasında St Patrick`s Athletic sahasında Cork City'i konuk etti.

Maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle devam ederken, konuk takım Cork City son dakikada korner atışı kazandı.

GOL ATMAK İÇİN ÇIKTI, 80 METREDEN GOL YEDİ

Beraberlik golünü atmak ümidiyle kalesinden ayrılıp koşarak rakip ceza sahasına giden Tyson Farago, golü kendi kalesinde gördü.

Kieran Sadlier, yaklaşık 80 metre uzaklıktan tek vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve maçın skorunu tayin etti.

Gol atmak için kalesini terk eden kaleci gol yedi - İZLE


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