İrlanda Ligi'nin 19. haftasında St Patrick`s Athletic sahasında Cork City'i konuk etti.
Maç ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle devam ederken, konuk takım Cork City son dakikada korner atışı kazandı.
GOL ATMAK İÇİN ÇIKTI, 80 METREDEN GOL YEDİ
Beraberlik golünü atmak ümidiyle kalesinden ayrılıp koşarak rakip ceza sahasına giden Tyson Farago, golü kendi kalesinde gördü.
Kieran Sadlier, yaklaşık 80 metre uzaklıktan tek vuruşla rakip fileleri havalandırdı ve maçın skorunu tayin etti.
Gol atmak için kalesini terk eden kaleci gol yedi - İZLE