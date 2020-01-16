Gol düellosunda kazanan Antalyaspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Antalyaspor evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Antalya Stadı'nda gol düellosuna sahne olan maçı ev sahibi ekip 4-3'lük skorla kazandı. Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller, 10. ve 83. dakikalarda Harun, 18. dakikada Yekta ile 68. dakikada Diego Angelo kaydetti.

Göztepe'nin sayılarını ise 1. dakikada Castro, 44. dakikada Deniz Kadah ve 75. dakikada Serdar Gürler attı.

Öte yandan Göztepe'de Titi, 78. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın rövanşı, 22 Ocak günü 17:00'de İzmir'de oynanacak.