Gol düellosunda kazanan Bayern Münih

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Olimpiakos, Bayern Münih'i konuk etti.

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan ve tam bir gol düellosuna sahne olan karşılaşma, Bayern Münih'in 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 34 ve 62'nci dakikalarda Robert Lewandowski ve 75. dakikada Tolisso kaydetti. Olimpiakos'un gollerini ise 23. dakikada El Arabi ve 79. dakikada Guilherme attı.

BAYERN 3'TE 3 YAPTI

Bundesliga temsilcisi Bayern Münih, bu sonuçla 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Olimpiakos ise 1 puanda kaldı.

B Grubu'nda dördüncü hafta maçları, 6 Kasım Çarşamba günü Bayern Münih - Olimpiakos ve Kızıl Yıldız - Tottenham arasında oynanacak.