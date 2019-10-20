Gol düellosunda kazanan İnter

İtalya Ligi Serie A'da 8. hafta karşılaşmasında Sassuolo, Inter'i konuk etti.

Citta del Tricolore Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Inter'in 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 2. ve 71. (penaltı) dakikalarda Lautaro Martinez, 38. ve 45. (penaltı) dakikalarda Romelu Lukaku kaydetti. Sassuolo'nun gollerini ise 16. dakikada Domenico Berardi, 74. dakikada Filip Djuricic ve 82. dakikada Jeremie Boga attı.

İNTER LİDERLİK TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Antonio Conte'nin öğrencileri, bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti ve lider Juventus'un ardından 1 puan farkla ikinci sırada takibini sürdürdü. Serie A'da üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılan Sassuolo ise 6 puanla 16. sırada yer aldı.

Inter, Serie A'da gelecek hafta Parma'yı ağırlayacak. Sassuolo ise Verona deplasmanına konuk olacak.