Gol krallığı yarışında Cisse zirvede

Süper Lig'in 9. haftası bir maç dışında (Başakşehir-Trabzonspor) tamamlandı.

Puan durumundaki rekabet kadar gol krallığı yarışı da oldukça çekişmeli geçiyor.

Attığı gollerle Alanyaspor'un lider olmasında büyük pay sahibi olan Papis, 9 golle zirvede yer alıyor. İkinci sırada ise BTC Türk Yeni Malatyaspor'un forveti Jahovic (8) var. Sorloth, Vedat Muriç, Crivelli gibi forvetler ise 5'er golle bu isimlerin peşinden geliyor.

FALCAO KAYIPLARDA

Büyük umutlarla transfer edilen ancak sakatlığı nedeniyle ligde 3 maçta forma giyebilen Radamel Falcao'nun ise sadece 1 golü var.

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka attığı 2 golle Kolombiyalı golcüden daha çok skora katkı yaptı.

Gol krallığı yarışı: