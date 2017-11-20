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Genç boksör Ryan Garcia önüne geleni nakavt ediyor

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1 Belhanda: Başakşehir maçına iyi hazırlanmadık Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda, Başakşehir mağlubiyetini Tudor'un taktik anlayışına bağladı.

2 Gol krallığında son durum 12 haftası geride kalan Süper Lig'de, Gomis attığı 12 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunuyor.

3 Aykut Kocaman istifasından neden vazgeçtiğini anlattı Sivasspor'u 4-1 deviren Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, "Zor bir zaman olduğu için devam etme kararı aldım" dedi.

4 7 gollü maçta kazanan Trabzonspor oldu Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etti.

5 Fenerbahçe Sivasspor'a 4 attı Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u Soldado'nun hat-trick yaptığı maçta 4-1 mağlup etti ve 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı

6 Olly Lee 65 metreden kaleciyi avladı - İZLE Luton Town'ın Cambridge United'ı 7-0 mağlup ettiği maçta, İngiliz oyuncu Olly Lee 65 metreden harika bir gol attı.

7 Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılanlar arasında en büyük rakibi Valerios Leonidis de vardı.

8 Florya'da Dursun Özbek-Tudor zirvesi Galatasaray'da 5-1'lik Başakşehir mağlubiyeti sonrası Florya'da kritik bir toplantı gerçekleşecek.

9 Milli gururumuz Süleymanoğlu son yolculuğuna uğurlandı Tüm zamanların en iyi haltercisi, Türkiye'nin yetiştirdiği ender sporcularımızdan Naim Süleymanoğlu için cenaze töreni düzenlendi.