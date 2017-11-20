Gol krallığında son durum

Dün akşam oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçının ardından Spor Toto Süper Ligi'nin 12. haftası tamamlandı.
26 puanı bulunan Galatasaray ile Başakşehir zirvede yer alırken, 22 puanı bulunan Beşiktaş 3. sırada bulunuyor.
Sivasspor'u 4-1 yenen Fenerbahçe ise puanını 20'ye çıkararak 5. sıraya yükseldi. Şampiyonluk yarışının yanı sıra bir çekişme de gol krallığı yarışında sürüyor.
GOMİS ZİRVEDE
İlk 12 haftada attığı 12 golle zirvede yer alan Gomis'i 11 golle Jahovic takip ediyor.
Gol krallığı yarışının 3. sırasında ise 9 gollü Burak Yılmaz var.
NEGREDO SADECE 1 GOL ATTI
Sivasspor maçında hat-trick yapan Soldado gol sayısını 3'e yükseltirken, sezon başında 35 gol atacağının sözünü veren Negredo sadece 1 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.