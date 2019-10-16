Golbolda Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşanıyor

Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nın, Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından bir otelde basın toplantısı yapan Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan, destek veren herkese teşekkür etti.

Hasan Sayyıdan sözlerine, "Türk askerinin Suriye içinde terörizme karşı yaptığı operasyon nedeniyle şehitlerimizin ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum." diyerek başladı. Görme engelli olarak yaşamanın zorluğuna dikkat çeken Sayyıdan, "Görme engelliler içinde kadın olmak daha da zor. Görme engelli kadınlarımız Avrupa şampiyonu çıkarabiliyorsa, bu ülkemizin ve siyasilerimizin engellileri ne denli önemsediklerinin işaretidir." diye konuştu.

Engellileri önemsediklerini ve onlara imkanlar sunduklarını anlatan Başkan Sayyıdan, şunları söyledi: "2000 yılından başlayarak, bu kardeşlerimizin 4 duvar arasından çıkarılması, yasalar ve yönetmeliklerle hayat standartlarının değişmesi sağlandı. Türk insanının karakterinde ve genlerinde başarı kültürü vardır. Burada emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi otoriteye teşekkür ediyoruz. Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları. Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı inşallah altın madalya alacak. Ülke tarihinde ikinci kez altın madalya alma gururunu ve onurunu görme engelliler federasyonu yaşayacaktır. Biz toplumda tüketen değil, üreten bireyler olarak yaşamak istiyoruz."