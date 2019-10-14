Golbolda Avrupa şampiyonu olduk

Milliler, Rostock kentinde gerçekleştirilen ve 10 ülkenin katıldığı şampiyonanın finalinde İsrail ile karşı karşıya geldi.

Final maçında rakibine 8-6 üstünlük sağlayan milli takım tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Türkiye, bundan önceki şampiyonluğunu ise 2015 yılındaki organizasyonda elde etmişti.

Milli takım 2017 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda ise ikinci sırada kalmıştı. Millilerin ayrıca, 2016'da Paralimpik Oyunları şampiyonluğu, 2018'de de dünya ikinciliği bulunuyor.

"ASKERLERİMİZ İÇİN ŞAMPİYON OLMAYI ÇOK İSTEMİŞTİK"

Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı forveti Sevda Altınoluk, "Askerlerimiz için şampiyon olmayı çok istemiştik ve başardık." dedi.