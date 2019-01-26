Golcü stoper Sergio Ramos

İspanya devi Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, bir stoperden çok daha fazlası...

İspanyol savunma oyuncusu kariyerine sağ açık olarak başladığı Sevilla'da, yalnızca bir savunma oyuncusu olarak değil, frkik kullanabilen ve yan toplarda skor üretebilen bir futbolcu oldu.

HUCÜMCULARIN KORKULU RÜYASI OLDU

Yıldızı parladıktan sonra Real Madrid'in yolunu tutan Sergio Ramos, eflatun-beyazlılar kısa sürede vazgeçilmez stoper halini aldı.

Rakip forvetlerin adete korkulu rüyası olan Ramos, ileri çıktığında da takıma katkı vermekten geri durmadı.

TOPLAMDA 102 GOLE İMZA ATTI

Sergio Ramos, Sevilla, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile çıktığı mücadelerde toplam 102 gole imza attı.

Öte yandan kariyerine, birçok La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kattı. İspanyol futbolcu, şimdiden futbol tarihine geçen en skorer savunma oyuncuların biri oldu.