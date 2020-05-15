Gölcükspor'da 2 kişi daha koronaya yakalandı

Kulüp başkanı Hüseyin Çardak; antrenör Mustafa Çelik ve kulüp aşçısı Aytekin Barış'ın da aranarak, test sonuçlarını pozitif olduğu yönünde bilgilendirildiğini söyledi.

TEDAVİ SÜRECİNE BAŞLANDI

Takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda başlandığını ifade eden Çardak, "Teknik direktörümüz Ömer Hoca'yla birlikte koronavirüse yakalanan kişi sayımız 3'e yükseldi. Basından takip ediyoruz, koronavirüs çıkan başka takımlar da var. Bu ortamda liglerin bana kalırsa oynanmaması lazım. Futbolcular etki altında kalıyor. Yaz ayı geldiği için sıcaklıklar da artıyor. Bu konuların da değerlendirilmesi lazım." diye konuştu.

Teknik direktör Ömer Faruk Uzuner'in, dün koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.