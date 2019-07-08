Gold Cup'ta şampiyon Meksika

CONCACAF Gold Cup finalinde ABD ile Meksika kozlarını paylaştı.
DOS SANTOS ATTI MEKSİKA KAZANDI
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlanırken ikinci yarıda Meksika, bulduğu tek golle kazanmayı bildi. 73. dakikada Meksika'nın yıldız isimlerinden Jonathan dos Santos, attığı golle takımını zafere taşıdı.
ABD'yi 1-0 mağlup eden Meksika, Gold Cup'ta şampiyonluğa ulaşırken turnuvadaki toplam sekizinci kupasına uzandı.
ABD Milli Takımı'nda Tyler Boyd, mücadelede forma şansı bulamadı ve maçın tamamını yedek kulübesinde geçirdi.