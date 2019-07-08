Gold Cup'ta şampiyon Meksika

Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, 4 golcü ile temas halinde. Diagne'yi satmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni bir forvet alacak.

Mehmet Demirkol, Fenerbahçe'nin yeni transferlerini değerlendirdi. Demirkol, Vedat Muriç ile Max Kruse'nin çok iyi anlaşacaklarını söyledi.

Mehmet Demirkol: Kruse-Vedat ikilisi müthiş olur

Tam 9 yıl önce bugün, Türk spor basınında Neymar'ın Diyarbakırspor'a transfer olduğuna dair bir haber yayınlanmıştı.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile ABD'li kadın futbolcu Megan Rapinoe'nin tartışması gündem olmuştu. Rapinoe, Trump'a sahada cevap verdi.

Al-İttihad'da oynayan eski Galatasaraylı Rodrigues, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. 28 yaşındaki futbolcu "Yakında İstanbul'a geliyorum" dedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı menajer gibi arayarak trolledi.

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Galatasaraylılar Muriç için karikatür yaptı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Muriç yarışını sarı-lacivertliler kazandı. Transferin yankıları devam ederken, sarı-kırmızılılar ezeli rakiplerine bir karikatürle gönderme yaptı.