Golden State, Cleveland'ı devirdi

Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers, Noel maçında karşı karşıya geldi.

GOLDEN STATE DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İlk periyotta rakibine üstünlük kuran Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors karşısında çeyreği 28-24 önde bitti. Golden State Warriors, ikinci çeyrekte 22-16'lık avantaj yakaladı ve ilk devreyi 46-44 üstünlükle tamamladı.

KAZANAN WARRİORS OLDU

Müsabakanın son 25 saniyesine ise Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'ın 3 sayı gerisinde girdi. Kritik hücumda Kevin Durant'in LeBron karşısında yaptığı iyi savunmayla Cavaliers'ın umutları azaldı.

Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 99-92 mağlup etti.

DURANT DUVAR OLDU

Golden State Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 5 blokla oynadı. Draymond Green ise 12 sayı, 12 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı. Klay Thompson 24 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.