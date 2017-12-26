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Golden State, Cleveland'ı devirdi

NBA'de Noel maçında Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 99-92 mağlup etti.

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Golden State Warriors ile Cleveland Cavaliers, Noel maçında karşı karşıya geldi.

GOLDEN STATE DEVREYE ÖNDE GİRDİ

İlk periyotta rakibine üstünlük kuran Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors karşısında çeyreği 28-24 önde bitti. Golden State Warriors, ikinci çeyrekte 22-16'lık avantaj yakaladı ve ilk devreyi 46-44 üstünlükle tamamladı.

KAZANAN WARRİORS OLDU

Müsabakanın son 25 saniyesine ise Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors'ın 3 sayı gerisinde girdi. Kritik hücumda Kevin Durant'in LeBron karşısında yaptığı iyi savunmayla Cavaliers'ın umutları azaldı.

Son saniyelerde üstünlüğünü koruyan Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers'ı 99-92 mağlup etti.

DURANT DUVAR OLDU

Golden State Warriors'ta Kevin Durant 25 sayı, 7 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 5 blokla oynadı. Draymond Green ise 12 sayı, 12 ribaund, 11 asistle triple-double yaptı. Klay Thompson 24 sayı, 7 ribaund ile maçı tamamladı.

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