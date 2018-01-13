Ensonhaber.com'a dön

Golden State seriye devam ediyor

Golden State Warriors, Milwaukee Bucks'ı 108-94 mağlup ederek deplasman maçlarındaki galibiyet serisini 11 karşılaşmaya çıkardı.

Yorum Yap

Golden State seriye devam ediyor

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı son periyottaki etkili savunmasının yardımıyla 108-94 yendi.

DURANT 26 SAYI ATTI

Deplasman maçlarındaki üst üste 11'inci galibiyetini alan Warriors'ta all-star Stephen Curry sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt ve 6 asist, Draymond Green 21 sayı, 10 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 12 sayı ile takımın skor yükünü çekti.

Sezonun 19'uncu mağlubiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Eric Bledsoe 21 sayı, 4 ribaunt, 4 top çalma ve 3 asist, Malcolm Brogdon 17 sayı kaydetti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM