Golden State üst üste 7. kez kazandı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Golden State Warriors, all-star oyun kurucusu Stephen Curry'den yoksun sahaya çıktığı Orlando Magic karşılaşmasını 110-100 kazanarak üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Son şampiyon Warriors, seri boyunca rakiplerine en az 10 sayı fark attı. Ev sahibi Warriors'ı galibiyete, 21 sayı, 8 asist, 7 ribauntla oynayan Kevin Durant, 20 sayı, 5 asistle mücadele eden Draymond Green ve 16 sayı, 6 asist üreten Shaun Livingston taşıdı.
Magic'te Nikola Vucevic 20 sayı, 5 ribaunt, Aaron Gordon ise 10 sayı, 10 ribauntla maçı tamamladı. NBA'e 3 maçla devam edilecek